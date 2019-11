Le "sardine" spostano la data del raduno: coinciderà con l'arrivo di Matteo Salvini

Dopo l'annuncio dell'arrivo a Ravenna di Matteo Salvini, le sardine di Ravenna - come prevedibile - hanno spostato il loro raduno, inizialmente previsto per il 4 dicembre, al giorno successivo, quando il leader della Lega arriverà in città per inaugurare la nuova sede di partito. Il raduno, quindi, è previsto per le 19 in Darsena all'ancora in testa al Candiano.

Così come successe a Bologna lo scorso 14 novembre, anche le sardine di Ravenna manifesteranno in concomitanza con il comizio di Matteo Salvini in città. "Gli daremo il benvenuto che si merita attirando l’attenzione dei social, dei giornali e dell’Italia intera su di noi privandolo dell’unico elemento che lui necessita: visibilità - commentano gli organizzatori - Muoviamoci in banco. Siamo tanti e uniti, i numeri sono dalla nostra parte. Non solo Ravenna, ma l’intera Romagna è chiamata ad essere presente alla manifestazione. Il giorno dell'evento troverete un tavolo dove potrete sia donare che ricevere sardine. Preparatene di più in modo da poterle dare ai vostri "compagni di banco" che ne verranno sprovvisti. Proviamo a farlo partendo da rifiuti da riciclare come stoffa, plastica, scatoloni di cartone e giornali. Niente bandiere di partiti o associazioni ma tanta voglia di manifestare, cantare e stare assieme!".