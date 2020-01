Le "sardine" si riuniscono anche a Lugo: e organizzano un'altra manifestazione

Dopo il raduno di sabato a Faenza, domenica sera le "sardine" si sono ritrovate a Lugo in occasione dell'arrivo in città di Matteo Salvini, che ha cenato in città dopo la tappa alla Nott de Bisò della città manfreda. Anche qui i manifestanti si sono raggruppati con tanto di sardine di cartone e striscioni, intonando "Bella Ciao".

Nel frattempo le sardine di Castel Bolognese hanno indetto un raduno per domenica 12 gennaio. L'appuntamento è alle 10.30 in piazza Fanti. "Facciamoci vedere e sentire di fronte al monumento della Staffetta partigiana per dire no alla politica dell'intolleranza, dell'odio e della disinformazione - spiegano gli organizzatori - Leggeremo i principali articoli della Costituzione per ricordare a tutti i valori che consideriamo fondamentali e che vogliamo difendere. Portate amici, bimbi e parenti, coloriamo tutti assieme la piazza".