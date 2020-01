Le sardine di tutta Italia si tuffano in mare al Papeete il giorno prima delle elezioni regionali

Ora è ufficiale: per la chiusura di "campagna elettorale", se così si può dire (le sardine si definiscono movimento apolitico e comunque non partecipano alle elezioni), le sardine di tutta Italia si riuniranno al Papeete di Milano Marittima - stabilimento balneare che ogni anno ospita le vacanze del leader della Lega Matteo Salvini - per un tuffo in mare "da vere sardine". L'evento è in programma per sabato 25 gennaio, a un giorno dalle elezioni regionali, a mezzogiorno. Non è ancora escluso, almeno da quanto trapela dai portavoce delle stesse sardine, un secondo evento a Ravenna, ancora in via di definizione.

"C'è chi dice che sono i gesti folli che cambiano il corso della storia, ma noi preferiamo pensare che siano i gesti ordinari a cambiare il mondo in cui viviamo - spiegano gli organizzatori - L'immersione è prevista alle 12 in modo da poter dare a tutti la possibilità di rientrare in tempo per partecipare alle iniziative di "4annisenzagiulio" in onore e ricordo di Giulio Regeni. Per gli "eroi" che faranno il bagno sarà assicurata una doccia tra il caldo e il tiepido. Ovviamente le mute sono proibite, e ci stiamo organizzando per fare un pranzo tutti insieme".