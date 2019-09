Scuolabus, monopattini e porto: si riunisce il Consiglio comunale

Martedì 24 settembre, alle 16, si riunisce il consiglio comunale, visibile anche attraverso internet in diretta streaming sul sito del Comune e sulla pagina Facebook Comune di Ravenna. A inizio seduta si svolgerà la trattazione dei seguenti question time: “Importante zona turistica esposta al degrado rimasta esclusa dal progetto di videoservaglianza” di Rosanna Biondi (Lega Nord); “Torna il Festival del cinema che non c’era. Indagine sul pubblico fantasma” di Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna); “Disservizi del servizio scuolabus nei primi giorni del nuovo anno scolastico” di Veronica Verlicchi (La Pigna); “Sfacelo del comune sul nuovo trasporto scolastico” di Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna).

Seguiranno le seguenti interrogazioni: al sindaco Michele de Pascale, presentata da Massimo Manzoli (capogruppo Ravenna in Comune) su “Ginecologia di Ravenna forte preoccupazione”; quattro sono rivolte a Roberto Fagnani, una da parte del capogruppo di Ama Ravenna, Daniele Perini, su "Traghetto Marina di Ravenna: attivarsi per garantire a pieno regime un servizio quanto mai necessario", una da parte di Rosanna Biondi (gruppo Lega Nord) su “Degrado palestra”, un’altra presentata da Alvaro Ancisi (capogruppo Lista per Ravenna) su “Indagare le cause del dissesto di via dei Tre Laghi, per prevenirne il ripetersi”, una presentata da Alberto Ancarani (capogruppo Forza Italia) dal titolo “Il Comune di Ravenna si è adeguato al decreto del Mit che apre maggiormente all’uso dei monopattini elettrici?”; a Valentina Morigi quella presentata da Veronica Verlicchi (gruppo La Pigna) “Sull'opportunità di fornire elementi ed illustrare l'attività svolta dai servizi sociali relativa ai minori”.

Si passerà successivamente alla presentazione della proposta di deliberazione da parte di Federica Del Conte su “Variante in riduzione al Psc 2018 e conseguenti modifiche al Rue, al 2° Poc e al Piano di zonizzazione acustica, adottata con delibera di c.c. n. 222989/156 del 11/12/2018, controdeduzione e approvazione”. Al sindaco Michele de Pascale è rivolta la mozione presentata da Veronica Verlicchi (gruppo la Pigna) “Per chiedere al ministro delle Infrastrutture la rimozione dell'incarico di Daniele Rossi e la contestuale nomina di un nuovo presidente dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centro settentrionale”. Seguirà la discussione degli ordini del giorno: "Una cabina di regia per eventi lidi" presentato da Michele Casadio (Pd); "Richiamiamo medici e infermieri pensionati anche in Emilia-Romagna per far fronte al rischio default del Ssn" e "Azioni concrete per far fronte all'emergenza sanitaria" di Daniele Perini (capogruppo Ama Ravenna); “Politiche per incentivare la rigenerazione urbana” presentato da Marco Maiolini (Gruppo misto).