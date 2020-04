Scuole chiuse e genitori al lavoro, Panizza (Gruppo misto): "Qual è la soluzione del Comune?"

In vista delle prime riaperture di questa emergenza Coronavirus si cerca una soluzione per il rientro al lavoro di molti genitori che hanno bambini a casa con le scuole ancora chiuse. "A breve talune attività potranno infatti riprendere a lavorare. Se come probabile i nidi e le scuole di ogni ordine e grado rimarranno chiuse, per molte mamme e padri single oltre che a famiglie con entrambi i genitori che lavorano, rappresenterà un problema difficilmente risolvibile". Questo è quanto scrive Emanuele Panizza, capogruppo del Gruppo Misto del Comune di Ravenna che presenta un’interrogazione Question time all'Amministrazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Ho ricevuto diverse segnalazioni di genitori che non hanno la soluzione in famiglia, sfruttando zii, nonni e parenti vari e non possono permettersi di pagare una babysitter che faccia servizio a domicilio -, ribadisce Panizza che si chiede - Qual è la soluzione che questa Amministrazione ha trovato per questa urgente e seria problematica?".