Scuole paritarie, la Lega: "Dal Governo ancora briciole"

“Il Governo incrementa il contributo previsto nel DL Rilancio di 40 milioni, destinandoli alle scuole paritarie primarie e secondarie, ma sono ancora briciole". Così Samantha Gardin, consigliere della Lega di Ravenna, che denuncia: “Le scuole delle Ancelle del Sacro Cuore di Gesù Agonizzante di Lugo si trovano, come molte Scuole Paritarie itaiane, in una situazione difficile, nonostante la loro importanza ed il loro radicamento territoriale, dove svolgono insegnamenti alle classi delle Sezioni Primavera, della Scuola per l'Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado. Senza le scuole paritarie rischia di crollare tutto il sistema scolastico. Per questo, come Lega Ravenna, manifestiamo la nostra totale vicinanza al mondo di tutte le scuole paritarie che ricoprono una funziona di inestimabile valore su tutto il territorio nazionale”.

