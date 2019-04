Elezioni a Lugo, anche a Voltana una sede a sostegno di Ranalli. E si avvicina un nuovo alleato

Martedì è stata inaugurata anche a Voltana, nella centrale Piazza Unità, una sede del comitato elettorale a sostegno di Davide Ranalli. L’attuale sindaco di Lugo gode attualmente del sostegno di Pd, lista civica “Insieme per Lugo”, Verdi e Sinistra per Lugo ai quali dovrebbe affiancarsi in queste ore anche la lista del Partito Repubblicano.

Fino al termine della tornata elettorale del prossimo 26 maggio, con il voto per le amministrative e per le europee, anche la frazione lughese avrà dunque un suo punto di riferimento al quale i cittadini potranno fare riferimento per idee, segnalazioni e tutto ciò che potrà contribuire alla realizzazione della Lugo del futuro, partendo proprio dalle necessità delle persone.

“Con l’apertura di questa seconda sede - spiega Davide Ranalli - che si va ad aggiungere a quella già aperta da diverso tempo in Via Baracca a Lugo vogliamo sottolineare ancor di più la nostra vicinanza al territorio, non solamente al suo centro, ma anche alle frazioni. Abbiamo sempre detto di voler portare avanti un programma inclusivo che unisce le persone e non le lascia sole, stiamo proseguendo in questa direzione facendo seguire i fatti alle parole”.

“Si sentiva la necessità di aprire un punto di ascolto anche nella zona di Voltana per poter garantire la vicinanza ai bisogni anche di coloro che vivono in questa area. La sede in questo caso - dice Enrico Marangoni, candidato nella lista Pd per Voltana - è facilmente raggiungibile anche da chi si reca a Lugo solo saltuariamente e garantirà in legame forte e puntuale con tutto il territorio comunale. Un altro passo verso i cittadini”.