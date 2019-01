Semafori, mercato coperto e discariche abusive: si riunisce il consiglio

Martedì 15 gennaio alle 16 si riunisce il consiglio comunale, visibile anche attraverso internet in diretta streaming sul sito del Comune e sulla pagina Facebook Comune di Ravenna. A inizio seduta la presidente Livia Molducci indicherà l’elenco delle interrogazioni che non hanno ricevuto risposta nei termini. A seguire l'assessora Valentina Morigi darà comunicazione delle delibere di giunta ex art. 175, c. 5 ter, del Tuel e art. 11, comma 2, regolamento di contabilità. 2° semestre 2018.

Successivamente saranno trattati i seguenti question time: “Discarica abusiva di rifiuti sotto l’incontrollato ponte Grattacoppa” presentato da Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna), “Sull’urgenza di eseguire, da parte di Anas, la linea di mezzaria e la linea longitudinale di demarcazione della carreggiata di via Trieste” presentato da Veronica Verlicchi (La Pigna), “Sirio red semaforo via Berlinguer: come verrà gestito il traffico scolastico?” presentato da Samantha Tardi (CambieRà), “Se l’Autorità portuale viene considerata ‘impresa commerciale’ dalla Commissione europea ci sono i soldi del progettone?” presentato da Massimo Manzoli (Ravenna in comune), “Cme, Coop Alleanza e Comune di Ravenna: quali garanzie sui tempi di riapertura del mercato coperto?” presentato da Alberto Ancarani (Forza Italia).

L’assessore Gianandrea Baroncini risponderà alle interrogazioni di Daniele Perini (Ama Ravenna) su: “Decreto di Genova: un attentato alla salute dei campi e uno schiaffo alla nostra comunità” e di Marco Maiolini ed Emanuele Panizza (Gruppo misto) su “Effetti della centrale biomasse di Russi a Ravenna”. L’assessore Giacomo Costantini risponderà alle seguenti interrogazioni: “Richiesta valutazione turistica seguendo il tema "parco enogastronomico" dei lidi nord, suggerendo la possibilità di sfruttare la "riva ovest" della pialassa Baiona” presentata dai consiglieri Gianfilippo Nicola Rolando e Learco Tavoni (Lega Nord) e sottoscritta da Alberghini, Gardin e Biondi (Lega Nord), Ancisi (Lista per Ravenna), Panizza e Miolini (Gruppo misto), Tardi (CambeRà), Verlicchi (La Pigna), Manzoli (Ravenna in comune); “Per una riapertura sperimentale della riserva naturale statale "Pineta di Ravenna" - sezione Ramazzotti” presentata da Marco Turchetti (Pd). All’assessore Roberto Fagnani è rivolta la mozione presentata da Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna) sul tema “Per adeguare i limiti di velocità sulle tangenziali di Ravenna alle disposizioni di legge”. All’assessora Ouidad Bakkali è rivolta la mozione di Veronica Verlicchi (La Pigna) per disdire in caso di assenza per malattia o impedimento il servizio di mensa scolastica via web o via sms.

Saranno, infine, trattati i seguenti ordini del giorno: “Sulla necessità di assicurare le condizioni di positiva continuità alle attività della piscina comunale”, “Sulla necessità di installare il sistema viabilità assistita intelligente 118 per gli impianti semaforici” e “Per l’installazione su tutto il territorio comunale di semafori intelligenti che indichino il rosso sulle strade percorse ad alta velocità” presentati da Veronica Verlicchi (La Pigna); “Su norme per prevenire atti di inciviltà”, “Su controllo e presidio del centro da parte della Polizia municipale” e “L’importanza di fornire una educazione e formazione completa a scuola” presentati da Emanuele Panizza e Marco Maiolini (Gruppo misto).