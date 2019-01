Sequestrato dai genitori perchè credevano fosse gay: "Urgente una legge contro l'omotransnegatività"

"Fatti come quelli del ragazzo quattordicenne sequestrato dai genitori che dubitavano sulle sue preferenze sessuali, minacciandolo di rispedirlo in Tunisia e affidarlo a un collegio, ci fanno capire come non sia ancora finita la battaglia contro ogni tipo di discriminazione e come ci sia il bisogno, inoltre, di ribadire come essere se stessi non debba essere motivo nè di vergogna nè di discriminazione". Gli esponenti di Articolo 1 Movimento democratico progressista di Ravenna tornano a chiedere di approvare la legge regionale contro l'omotransnegatività, già depositata in consiglio regionale e discussa in commissione, ma non approvata.

"La legge permetterebbe di promuovere specifiche politiche del lavoro di formazione e riqualificazione professionale, politiche di sensibilizzazione al tema dell’omotransfobia, l’istituzione sul territorio regionale di progetti e interventi di accoglienza anti-discriminazione e anti-violenza e la formazione del personale sanitario in quest’ambito - concludono da Articolo 1- L’approvazione è stata richiesta anche dal consiglio comunale di Ravenna con una mozione del settembre scorso, sottoscritta anche da noi, che sprona la Regione ad approvare la legge prima della fine della legislatura".