Servizi igienici in zona stazione: Lista per Ravenna presenta un progetto

Lista per Ravenna presenta un progetto di installazione dei servizi igienici nei pressi della stazione ferroviaria di Ravenna. "L’area indicata è il verde pubblico di viale Pallavicini prospiciente il "Dopolavoro ferroviario", dove già esiste una cabina di Hera per la decompressione del gas metano - esordisce il capogruppo Alvaro Ancisi -. Qui è possibile, semplice ed economico insediare un monoblocco prefabbricato di servizi igienici, del tipo già disposto da Azimut in viale Santi Baldini (a breve distanza da lì), in via Pasolini e da ultimo presso il mercato ambulanti di piazza Zaccagnini/via Sighinolfi. La posizione è molto favorevole perché è prossima, oltreché alle stazioni dei treni e dei bus pubblici, all’Isola di San Giovanni/Giardini Speyer ed incrocia i passanti diretti o in uscita dall’attiguo sottopasso ferroviario che collega il centro storico con la Darsena di città".

Prosegue Ancisi: "Essendo amovibile, il manufatto non pone problemi di regolamento edilizio per la sua installazione. Per il servizio di pulizia manuale delle toilette pubbliche comunali, Azimut si avvale della cooperativa sociale San Vitale, facente parte della sua compagine azionaria. Il blocco dei servizi igienici in questione se ne può avvalere facilmente, perché essa gestisce il confinante parcheggio pubblico a pagamento delle auto e delle biciclette. L’investimento del Comune di Ravenna non supera i 20mila euro (tra il costo del monoblocco e quelli dell’installazione e degli allacciamenti fognario ed elettrico), che Azimut anticipa e l’amministrazione comunale rimborsa con rate frazionate in nove anni. La tariffa d’uso del servizio è di cinquanta centesimi. I tempi di esecuzione sono modestissimi. Dal momento in cui il monoblocco è ordinato all’impresa fabbricante servono due mesi per la consegna e 20 giorni per gli allacciamenti".