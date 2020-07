"Sguardi sul futuro", tre incontri col Pd per parlare di politica

Il Partito Democratico di Fusignano ha deciso e comunicato già da tempo di non voler organizzare la tradizionale Festa dell’Unità nell’estate 2020, a causa delle diverse complicazioni legate al Covid-19. Ugualmente, la scelta è stata quella di mantenere un rapporto diretto con gli iscritti, gli elettori e i cittadini, soprattutto in un momento così importante per il Paese.

E’ nata così l’idea di organizzare, fra luglio e agosto, tre serate di incontri-dibattiti per parlare di temi politici, economici e sociali, con protagonisti di livello non solo locale ma anche regionale e nazionale. Il primo di questi incontri andrà in scena mercoledì 15 luglio, avrà come tema “Stato ed economia al servizio di tutti – infrastrutture, commercio e artigianato” e vedrà dialogare l’assessore regionale Andrea Corsini (che ha deleghe a mobilità e trasporti, infrastrutture, turismo e commercio) e il segretario provinciale del Pd Alessandro Barattoni. Gli incontri successivi: il 22 si parlerà di “Città”, col sindaco di Ancona Valeria Mancinelli e quello di Bagnacavallo, Eleonora Proni; il 6 agosto di “Europa e Regione”, con l’europarlamentare Elisabetta Gualmini e la consigliera regionale Manuela Rontini.

“Il partito Democratico di Fusignano non si ferma, ma sceglie una modalità inedita per organizzare tre serate aperte a tutti coloro che vogliono approfondire tematiche anche complesse come infrastrutture, commercio, artigianato, servizi, fondi europei e Regione – sottolinea il segretario Mirta Battaglia -. Cercheremo di analizzare quanto tutte queste tematiche siano fondamentali per Fusignano, cercando spunti di lavoro interessanti anche per la nostra comunità. Del resto, non possiamo e non vogliamo certo abdicare al nostro ruolo sociale e di rappresentanza delle istanze più nuove ed urgenti”. Tutti gli incontri si svolgeranno alle 20.45 al Parco Piancastelli.