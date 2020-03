Si riunisce a porte chiuse il Consiglio comunale della Bassa Romagna

È convocato per mercoledì 11 marzo alle 20.30, presso il Salone Estense della Rocca di Lugo, il Consiglio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. In via del tutto eccezionale, per ottemperare alle misure di emergenza connesse al contenimento del Coronavirus, il Consiglio si svolgerà a porte chiuse. Sarà comunque garantita la registrazione audio della seduta, che sarà disponibile successivamente sul sito web dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.