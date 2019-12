Si riunisce il Consiglio comunale di Lugo

Giovedì 19 dicembre alle 20 si riunisce nella sala consiliare della Residenza comunale (piazza Martiri 1) il Consiglio comunale di Lugo. Tra i punti all'ordine del giorno, la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dal Comune di Lugo, l’approvazione della misura percentuale del costo complessivo dei servizi pubblici a domanda individuale per l’anno 2020, l’approvazione del “Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali”, l’approvazione del Documento unico di programmazione (Dup) 2020-2022, del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il periodo 2020-2021, del programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e dell'elenco annuale dei lavori per l'anno 2020, l’approvazione bilancio di previsione 2020-2022.