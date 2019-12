Si riunisce il Consiglio comunale di Massa Lombarda

Giovedì 19 dicembre alle 20.30 si riunisce nella sala consiliare del Municipio (piazza Matteotti 16) il Consiglio comunale di Massa Lombarda. Tra i punti all'ordine del giorno, la nomina del consigliere comunale nella Commissione per la formazione degli elenchi dei giudici popolari per la Corte di Assise e di Assise di Appello in sostituzione del consigliere dimissionario Alcide Marconi, l’approvazione del Documento unico di programmazione (Dup) 2020-2022, l’approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022, la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dal Comune di Massa Lombarda, la convenzione tra i Comuni di Massa Lombarda e Bagnara di Romagna per l’ufficio di Segreteria Comunale per il periodo dal primo gennaio 2020 al 31 dicembre 2024, il regolamento per l’esecuzione di scavi su suolo pubblico, la discussione e approvazione dell’ordine del giorno relativo alla lotta contro il razzismo e la xenofobia.