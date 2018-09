Si riunisce il Consiglio comunale: gli argomenti che saranno discussi

Martedì pomeriggio si riunisce il consiglio comunale, visibile anche attraverso internet in diretta streaming sul sito del Comune (http://bit.ly/diretta-streaming-consiglio) e sulla pagina facebook Comune di Ravenna. A inizio seduta verrà data risposta ai seguenti question time: “Piscina comunale – Adesso rasentiamo il ridicolo – procedure di sicurezza d’attuare negli impianti comunali”, di Emanuele Panizza (gruppo misto); “Quali provvedimenti contro la sedicente rete antifascista che imbratta fingendo di fare opera benemerita?”, di Alberto Ancarani (Forza Italia); “Lavori senza sicurezza sulle nove strade in zona scuola Camerani”, di Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna).

L’assessore Valentina Morigi darà notizia dell’informativa in merito alla concessione di contributi straordinari ai sensi dell'art.15 comma 5 del regolamento per la concessione di contributi nel primo semestre 2018. A seguire due le interrogazioni rivolte al vicesindaco Eugenio Fusignani: la prima presentata dai consiglieri Emanuele Panizza e Marco Maiolini (gruppo misto) su “attività richieste alla Polizia municipale”; la seconda avanzata dal solo Panizza su “operatività polizia municipale”.

Sarà poi il momento delle proposte di deliberazione. Quelle proposte dall’assessore al Patrimonio Massimo Cameliani sono cinque: la prima in merito alla cessione gratuita di aree destinate a strada/marciapiede e parcheggio in via Canale Guiccioli a Borgo Masotti; la seconda in merito alla cessione gratuita di aree destinate a marciapiede in via Monviso a Ravenna; la terza in merito alla cessione gratuita di aree destinate a strada, parcheggio e verde a Savarna in via G. Melandri; la quarta in merito all’accorpamento al demanio stradale di un tratto in allargamento alla via Vicolo dei Francesi a Ravenna; la quinta in merito alla cessione gratuita di area destinata a parcheggio e aiuole di verde pubblico in via Montale a Ravenna.

L’assessore al Bilancio Morigi propone l’approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio 2017; l’assessore Federica Del Conte l’adozione variante Rue e Rue piano dell'arenile, beni demaniali e comunali. Saranno poi discussi gli ordini del giorno, presentati entrambi dalla capogruppo La Pigna Veronica Verlicchi, sulla realizzazione di un CUP dell’Emilia Romagna e sulla necessità di installare 3 videocamere di sorveglianza a Porto Fuori.