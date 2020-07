Si riunisce il consiglio comunale: si parla di Pialassa Baiona e piazza Mameli

Martedì 7 luglio, alle 15, si riunisce il consiglio comunale, convocato in modalità di videoconferenza esclusivamente da remoto e visibile in diretta sulla pagina Facebook del Comune e il giorno successivo sul sito del Comune all’indirizzo http://bit.ly/archivio-sedute-cc. A inizio seduta si svolgerà la trattazione dei seguenti question time: “Pialassa chiusa luglio a danno del comparto turistico”, presentato dal consigliere Gianfilippo Nicola Rolando (Lega nord); “Piazza Mameli biglietto da visita indecente” e “Bonificare la pialassa Baiona compatibilmente coi suoi usi legittimi”, entrambi di Alvaro Ancisi, capogruppo Lista per Ravenna; “Sponsorizzazione di Sapir spa alla società G.S. Porto Robur Costa” presentato da Veronica Verlicchi, capogruppo de La Pigna.

A seguire Massimo Cameliani, assessore al Patrimonio e alle Aziende partecipate, presenterà le seguenti proposte di delibera: “Manifestazione di volontà all’acquisizione, mediante trattativa privata diretta, di una porzione di terreno ubicata in località Savarna, via Dell’Artiglio”; “Ravenna Entrate spa, approvazione bilancio d’esercizio 2019”; “Ravenna Holding spa, approvazione bilancio d’esercizio 2019”; “Romagna Acque società delle Fonti spa, approvazione bilancio d’esercizio 2019”; “Ravenna Farmacie srl, approvazione bilancio d’esercizio 2019”.