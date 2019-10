Si riunisce il consiglio territoriale “Centro urbano”

Lunedì 7 ottobre alle 20.30, nella sala C in via Landoni 2, si riunirà il consiglio territoriale “Centro urbano”. All’ordine del giorno le richieste di parere su “Piano regolatore comunale dell’illuminazione pubblica”, “Piano particolareggiato del traffico per modifiche alla viabilità di alcune strade limitrofe a via Faentina nel centro abitato di Ravenna” e “Adozione variante di adeguamento al Rue 2019 e conseguenti modifiche al Piano di zonizzazione acustica”.