Si riunisce in videoconferenza il consiglio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna

È convocato in videoconferenza per mercoledì 20 maggio alle 20.30 il consiglio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Si tratta della prima riunione dall’inizio del lockdown, in quanto la seduta prevista per l’11 marzo venne annullata a causa dell’emergenza Coronavirus. Dopo la prima emergenza, le nuove tecnologie hanno consentito di conciliare le esigenze di salute pubblica con il principio democratico e con la necessità di mantenere vivo il confronto: in videoconferenza sono stati convocati i capigruppo, poi le commissioni e ora il Consiglio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

All’ordine del giorno ci sono ben 19 punti, tra cui l’aggiornamento del regolamento della Polizia locale, l’approvazione del regolamento dei gruppi comunali di Protezione civile, comunicazioni di prelevamento dal fondo di riserva, variazioni di bilancio e ratifiche di delibere di giunta approvate in via di urgenza derivanti dall’emergenza epidemiologica. Il Consiglio è pubblico e potrà essere seguito in streaming seguendo le istruzioni disponibili sul sito www.labassaromagna.it, dove è possibile visionare anche l’ordine del giorno completo della seduta.