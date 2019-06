Si riuniscono i consigli territoriali del Centro urbano e di Castiglione

Martedì 25 giugno, alle 20.30, nella sala C in via Jacopo Landoni 2 si riunirà il consiglio territoriale “Centro urbano”. All’ordine del giorno i resoconti dei lavori delle commissioni; i lavori pubblici prioritari (ambiente, parchi e giardini, edifici pubblici, fognature, illuminazione pubblica, marciapiedi, parcheggi, piste ciclabili, segnaletica e viabilità, strade); progetto modifiche viabilità; proposte dei consiglieri.

Alle 21, nella sede dell'ufficio decentrato in via Vittorio Veneto 21, si riunirà il consiglio territoriale di Castiglione. All’ordine del giorno richiesta di parere relativo ad adozione “Variante di adeguamento al RUE 2019 e conseguenti modifiche al Piano di zonizzazione acustica”; richiesta di parere avente ad oggetto opere prioritarie; richiesta di parere relativo a via della Felicità a San Zaccaria; richiesta di parere su individuazione di punto di raccolta di rifiuti ingombranti e ramaglie da parte della società Hera in una piccola piazza, già destinata all'uso, di collocazione di cassonetto di spazzatura indifferenziata a Castiglione di Ravenna; messa in sicurezza di via Matellica a Castiglione di Ravenna.