Sicurezza, Ancisi sul tema della videosorveglianza: "Le telecamere siano almeno monitorate"

"Il problema di rendere utile la moltitudine di telecamere presenti e future disseminate sul territorio comunale (ci sono, per esempio, anche le telecamere attive su determinati parcheggi di Azimut) non può essere negato". Sul tema della videosorveglianza interviene il capogruppo in consiglio comunale di Lista per Ravenna, Alvaro Ancisi. "Nel giro di un mese, una serie di bar, negozi o edifici di servizio pubblico attivi nel centro storico di Ravenna sono stati letteralmente assaliti in orario notturno dai ladri, che ne hanno infranto con mezzi demolitori improvvisati porte o finestre e/o sottratto beni di smercio o di uso al loro interno premette Ancisi -. Le 11 scorrerie sono avvenute, in ordine cronologico, nell’area di Porta Serrata, in via Ugo Bassi, nella circonvallazione San Gaetanino, in piazza dei Caduti, in un bar esterno alla stazione ferroviaria, in piazza San Francesco, in piazza del Popolo (in due bar e in due capanni di Natale) e in via Cairoli. Sono state scoperte - a quanto è stato fatto conoscere - non prima dell’alba e dai gestori. Eppure si tratta di zone presidiate da video-sorveglianze di vario genere, pubbliche e private, addirittura, nelle strade e piazze più centrali, da nugoli di telecamere. Le quali non sono dunque servite al loro scopo fondamentale di prevenzione dei reati, o comunque a consentire l’intervento rapido della forza pubblica utile ad intercettarne gli autori. Potrebbero almeno funzionare come spaventapasseri, se ci fossero malviventi poco svegli, incapaci anche di coprirsi le fattezze alla moda del burka. Le quattro storiche telecamere posizionate in zona giardini Speyer (due in viale Farini e due in via Carducci) non ne hanno spaventato uno".

Prosegue l'esponente di LpRa: "Non si può negare che il Comune di Ravenna, trovandosi al 95esimo posto su 110 capoluoghi italiani per numero di furti negli immobili (841 nel 2016), consapevole di averne qualche responsabilità (per lassismo, buonismo, sottovalutazione), abbia trascurato di insediare sul proprio territorio molte telecamere, con massiccia preferenza al centro urbano, dove, alla vigilia delle elezioni comunali del 2016, ne risultavano installate 41 su un totale di 78. Nel frattempo, ne sono state aggiunte altre, anche nel forese (per esempio, 7 nella zona di Sant’Antonio). Ora sappiamo, dalle parole che l’assessore alla Polizia municipale ha reso in un convegno sulla sicurezza, che “abbiamo 74 telecamere dentro Ravenna, di cui 60 in centro storico”, e che c’è un piano particolareggiato di 50 nuove installazioni sull’intero territorio. Si veleggia dunque verso duecento telecamere comunali". Ancisi osserva inoltre come "nella centrale della Polizia municipale non ci sono degli addetti che le tengano monitorate, come invece a Modena per 24 ore (esempio che feci appunto due anni fa). Maggiori difficoltà, per mancanza di personale, hanno le centrali di polizia statale, a cui fanno capo le molte altre telecamere private".

Il capogruppo di LpRa suggerisce "di mettere a sistema tutti gli apparati di video-sorveglianza esistenti". Inoltre, aggiunge, "una pattuglia di agenti della polizia municipale - stante la tipicità delle funzioni di prevenzione sue proprie - sia addetta al loro monitoraggio, quanto meno nelle ore in cui manca la luce solare". "Dimodoché, ad ogni sospetto (ad esempio, individui dal volto eccessivamente coperto) o di fronte ad azioni aggressive, pervenga alle pattuglie su strada la segnalazione di pronto intervento - conclude -. Accetto qualsiasi critica, purché non si dica che tutto va bene così, negando o tacendo che il problema c’è e deve essere risolto da chi ne ha la competenza e i mezzi".