Sicurezza, Gardin (Lega): "Chiarire l’iter dei percorsi di chi chiede protezione internazionale"

"In meno di due mesi a Ravenna risultano essere stati fermati, identificati, arrestati e fermati per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti, diversi stranieri. Due di questi erano domiciliati a Ravenna con regolare contratto di affitto, ma con un iter, già avviato presso i tribunali competenti per la richiesta di protezione internazionale, pur non essendo transitati da nessuna struttura. A questi se ne sono aggiunti (in un solo giorno) altri due, questi invece ospitati in una struttura. C’è decisamente qualcosa che non torna, la preoccupazione, la paura in città salgono vertiginosamente. Le istituzioni stanno a guardare senza muovere un dito". Così Samantha Gardin candidata della Lega che torna sulla questione sicurezza alla luce dei tre arresti effettuati in questi giorni.

“In una situazione di evidente abbandono e degrado alle forze dell’ordine tocca un super lavoro per cercare di arginare un problema che averebbe, in realtà, bisogno prima di tutto di una chiara presa di posizione politica - prosegue Gardin -. In tutto questo vi è anche un’aggravante: due delle persone fermate dalle forze dell’ordine non hanno seguito l’iter previsto per gli stranieri che arrivano in Italia senza un regolare permesso di soggiorno. Erano regolarmente domiciliati a Ravenna con regolare contratto di affitto, ma con un iter, già avviato presso i tribunali competenti per la richiesta di protezione internazionale, pur non essendo transitati da nessuna struttura. In entrambi i casi questi soggetti avevano precedenti per spaccio e altri reati".

Da qui l’appello alle istituzioni: “L’amministrazione conosce quante persone sono residenti a Ravenna con un inter avviato nei Tribunali per il riconoscimento di rifugiato o con altre forme similari di tutela, al di fuori di strutture prefettizie e comunali? C’è una zona grigia su cui fare immediatamente luce”, esorta Gardin che aggiunge: “Le persone che delinquono devono essere allontanate e le istituzioni avvalendosi degli organi preposti devono chiederne l’espulsione immediata".