Sicurezza, la protesta: "Nuove telecamere solo in città: perchè escludere lidi e forese?"

"Perché telecamere solo in centro città e non nei lidi e nel forese?". E' quanto si chiede la capogruppo in consiglio comunale della lista civica La Pigna Veronica Verlicchi. "Nei mesi scorsi abbiamo più volte sollecitato la Giunta a intervenire celermente in materia di sicurezza - spiega la consigliera d'opposizione - Abbiamo presentato diversi ordini del giorno per destinare almeno un milione di euro all’anno agli interventi su tutto il territorio comunale e per dotare il Comune di un moderno sistema di videosorveglianza “Targa system”. La maggioranza li ha bocciati tutti".

Verlicchi insiste su un punto che proprio non le va giù: "Il piano sicurezza elaborato dall'assessore alla sicurezza Eugenio Fusignani prevede l’installazione delle telecamere, ma solo in centro storico. Nessuna telecamera è prevista nel forese, nei lidi e nelle zone artigianali e industriali, come se queste zone fossero figlie di nessuno. Eppure anche quelli che non abitano in città sono cittadini che pagano le tasse e hanno diritto di avere i servizi necessari alle loro esigenze, ma a loro non viene dato nulla per garantire la sicurezza. La Pigna continuerà nella propria azione di stimolo e presenterà nuovi ordini del giorno per dotare il forese, i lidi e le zone artigianali delle telecamere di videosorveglianza targa system".