Sicurezza, scuola, sanità: il Movimento 5 stelle organizza un incontro

Domenica 28 il Movimento 5 stelle di Lugo organizza un pomeriggio di dialogo e di confronto con la cittadinanza per approfondire alcuni temi del programma nazionale del movimento. L'incontro si svolgerà nella sala del Carmine, in corso Garibaldi 16, dalle 17. Ospiti della serata saranno Michela Antonia Montevecchi, portavoce al Senato, Vicepresidente del gruppo M5S dal 21 dicembre 2017 e Membro della settima Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali), che illustrerà gli obiettivi del M5S in merito a scuola e istruzione; Giulia Sarti, portavoce alla Camera dei Deputati, membro della seconda Commissione permanente (Giustizia) e della Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, che parlerà di giustizia e sicurezza; Andrea Cecconi, portavoce alla Camera dei Deputati, membro della 12esima Commissione (Affari Sociali) che affronterà il tema della sanità; Raffaella Sensoli, portavoce alla Regione Emilia-Romagna, che coadiuverà un confronto con i presenti in merito alla legge sui vaccini.

"Grande soddisfazione nel dare questa opportunità ai miei concittadini di approfondire aspetti del programma nazionale del M5S che impattano profondamente sul nostro territorio - commenta il consigliere comunale Coppola Domenico - a cominciare dalla sicurezza, problema su cui si è detto ma per il quale chi amministra ancora non ha prodotto soluzioni concrete, passando poi per il tema della sanità, con un occhio di riguardo al nostro ospedale sul quale, purtroppo, si stanno addensando nubi molto scure. Sono convinto che un governo a cinque stelle possa essere una soluzione efficace anche per risolvere diversi problemi locali, andando a ridiscutere o eliminare quelle leggi che oggi sono causa di mala gestione delle risorse e della loro destinazione d'uso. A ogni buon conto nella parte finale dell'incontro saranno i cittadini a porre le domande ai nostri ospiti per approfondire quei temi che a loro stanno a cuore”.