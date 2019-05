Sicurezza stradale, pinete e ospedale: si riunisce il Consiglio comunale

Martedì 14 maggio, alle 15.30, si riunisce il consiglio comunale, visibile anche attraverso internet in diretta streaming sul sito del Comune e sulla pagina Facebook Comune di Ravenna. A inizio seduta saranno trattai i seguenti question time: “Lavori su via Trieste: quale durata?”, “Messa in sicurezza di via Leonardo da Vinci in San Pietro in Vincoli”; “Sul restauro dell’opera Ardea Purpurea di piazza della Resistenza”. Seguiranno le interrogazioni su "L'ospedale di Ravenna acquisti un laser giallo”; “Verifica sull’efficienza della Casa della salute di San Pietro in Vincoli”; “Nomina dell’ex assessore regionale Lusenti a direttore del presidio sanitario di Cesena inopportuna anche per Ravenna”; “Crisi oil & gas cosa sta facendo il sindaco”.

Quindi le discussioni e le votazioni delle proposte di delibera: “Modifica del regolamento comunale per le pinete di San Vitale e Classe”; “Cessione gratuita e contestuale accettazione di area soggetta a meccanismo compensativo censita al catasto di Ravenna foglio 126, mappa 737; “Ravenna Farmacie srl – approvazione bilancio d’esercizio 2018”. Le mozioni che verranno trattate sono: “Per migliorare la sicurezza della viabilità nella frazione di Fosso Ghiaia”; “Per migliorare la sicurezza della viabilità nelle frazioni di Camerlona e Mezzano attraverso la realizzazione di una variante che bypassi le località e arrivi alla variante di Alfonsine”; “Per migliorare la sicurezza della viabilità delle frazioni del Comune di Ravenna attraversate dalla strada statale 16”; "Per migliorare la sicurezza della viabilità delle frazioni del Comune di Ravenna attraversate dalla strada statale 16”. Gli ordini del giorno riguardano i temi della “Pista ciclabile a Fosso Ghiaia” e della “Importanza di pianificare una viabilità alternativa per la località di Fosso Ghiaia”.