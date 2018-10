Via Maggiore, Biondi (Lega): "Gravi criticità del manto stradale"

Le condizioni di via Maggiore al centro di un'interrogazione del consigliere comunale della Lega, Rosanna Biondi. L'arteria, esordisce l'esponente del Carroccio, presenta "gravi criticità del manto stradale, sia all'altezza dell'edicola, sia di fronte alla banca e in diversi punti in corrispondenza della sottostrada. Vi sono, in particolare, due punti segnalati come “strada dissestata”, che hanno visto i relativi cartelli spostasti rispetto al rialzo e posizionati vicino ad un albero, o sul marciapiede".

Per Biondi "i problemi non si risolvono limitandosi ad apporre cartelli, ma con interventi organici e lungimiranti e ormai non rinviabili". Per questo motivo chiede all'amministrazione comunale "di attivarsi urgentemente per far fronte, con ogni mezzo a disposizione, ad un quadro insostenibile, che, oltre a comportare seri rischi per la salute e la sicurezza dei cittadini, offre un'immagine desolante e svilente di Ravenna, tanto più grave in vista di Dante 2021, anche alla luce della nuova circolare del MEF che permette l'applicazione dell'avanzo di cassa anche per questo tipo di interventi".