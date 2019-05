"Solidarietà e vicinanza" ai lavoratori della Gattelli dalla lista "Cambia Ross"

La lista "Cambia Ross" esprime "solidarietà e vicinanza" ai lavoratori della Gattelli Spa e alle loro famiglie e auspica "che venga trovata al più presto una soluzione che garantisca tutti i posti di lavoro". "La chiusura della fornace di San Pancrazio ed i conseguenti licenziamenti avranno un forte impatto sul tessuto sociale e produttivo del nostro territorio già fortemente provato da altre crisi aziendali come nel caso prima dell'Eridania e ora del Mercatone - si legge in una nota -. Riteniamo che una azienda che ha dato tanto al territorio, ma ha anche ricevuto dallo stesso, abbia il dovere morale e civile di profondere ogni sforzo in sinergia con i sindacati e le competenti".