Speciale Elezioni, tutte le info: come si vota, la scheda, i partiti e i candidati

Si vota per scegliere chi governerà l'Italia per i prossimi cinque anni. Domenica 4 marzo 2018 i cittadini sono chiamati al voto per il rinnovo del Parlamento. Si potrà voterà dalle 7 alle 23, bisogna recarsi al proprio seggio di appartenenza muniti di tessera elettorale e documento di riconoscimento. In caso di smarrimento o esaurimento della scheda elettorale bisogna rivolgersi al proprio Comune di appartenenza. Lo scrutinio si svolgerà subito dopo la chiusura dei seggi e la precedenza verrà data alle schede del Senato. La prima riunione delle Camere avrà luogo il 23 marzo 2018.

