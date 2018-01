Spending review e spesa pubblica al centro di un incontro de "La Pigna"

Il gruppo consiliare La Pigna del Comune di Ravenna e il coordinamento regionale di Energie per l’Italia hanno organizzato per venerdì alle 18, nella ala Muratori della Biblioteca Classense (via Baccarini, 2) l'incontro "Dismissione delle Società Commerciali Comunali e Referendum per lo sviluppo e la crescita di Ravenna". "L’incontro costituisce un momento importante per rilanciare il tema della spending review ovvero della revisione della spesa pubblica a livello nazionale a cominciare dalla spinta dei territori e con il coinvolgimento diretto e il protagonismo dei cittadini", viene illustrato..

L'appuntamento sarà trasmesso in diretta nazionale sulla pagina Facebook di Energie per l’Italia verrà introdotto da Roberto Ticchi, referente regionale di Energie per l’Italia e vedrà l’intervento tecnico di Carlo Cottarelli, direttore dell’Osservatorio Conti Pubblici Italiani dell’Università Cattolica di Milano e del professor Riccardo Puglisi, docente di Economia dell’Università di Pavia e responsabile nazionale Economia di Energie per l’Italia. I lavori verranno conclusi da Veronica Verlicchi, capogruppo e cooordinatrice politica della lista civica La Pigna.