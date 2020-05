Spostamenti, Rontini (Pd): "Risolvere il problema dei passaggi tra regioni diverse"

Trovare una soluzione alle persone che hanno la necessità di transitare fra più regioni. A chiederlo, in un'interrogazione, è Manuela Rontini, consigliera regionale Pd, che sottolinea come "pur consapevoli dell’importanza di salvaguardare la salute dei cittadini, non si possa non rilevare che il provvedimento di limitazione degli spostamenti fra Regioni stia di fatto limitando un diritto di alcuni cittadini, rischiando di generare cittadini di serie A e cittadini di serie B: molti sindaci dei nostri comuni di confine e anche dei territori limitrofi di altre Regioni, hanno segnalato il problema richiedendo il superamento di questa norma attraverso un allargamento delle possibilità per cui sia reso possibile lo spostamento oltre i confini regionali".

Da qui l'interrogazione alla giunta per sapere se l'amministrazione regionale "abbia intenzione, nelle modalità che riterrà più idonee, di allentare i vincoli regionali, almeno per i comuni limitrofi, attraverso una specifica previsione o favorendo la stipula di apposite convenzioni tra i Comuni confinanti e se la stipula di appositi protocolli interregionali per le aree di confine, che possano contemplare anche nuove forme organizzative di convivenza con il virus, sia all’ordine del giorno dell’agenda dei lavori della Conferenza delle Regioni".