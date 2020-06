Stati generali, la proposta di De Pascale: metà delle risorse per gli investimenti del Recovery

"Abbiamo un'occasione straordinaria per mettere in sicurezza il Paese e per garantire al contempo una spinta immediata alla ripresa economica dando ossigeno alle piccole e medie imprese: metà delle risorse del Recovery Fund che sarà destinato agli investimenti deve essere utilizzato per rendere sicure strade, ponti e gallerie, per mettere al centro l'edilizia scolastica, un patrimonio che, oggi ce ne accorgiamo in tutta la drammaticità, non assicura agli studenti da 0 a 18 anni il diritto allo studio. E' impensabile progettare un rilancio che non veda protagonisti i territori, le aree interne, il 70% dell'Italia lontana dalle grandi metropoli". E' questo uno dei temi centrali del Piano che il Presidente dell'Upi Michele de Pascale e la delegazione delle Province porterà domani alla riunione degli Stati Generali dell'Economia a Villa Pamphili, nella sessione dedicata agli enti locali. Insieme a proposte per il rilancio dei Distretti industriali a livello territoriale e alle richiesta di semplificazioni. "E' il contributo dei territori alle strategie che dovranno emergere da queste giornate in cui tutte le istituzioni del Paese sono chiamate a dare un contributo per progettare il rilancio", sottolinea de Pascale. "Si tratta di ricostruire l'economia insieme ai territori, lasciando spazio finalmente ad un programma di ampio respiro che scelga sposi sviluppo sostenibile, ecologia e nuove tecnologie, per trasformare 130 mila chilometri di strade provinciali e le 7.400 scuole superiori in poli d'eccellenza". La delegazione dell'Unione delle Province d'Italia è stata convocata, insieme ad Anci e Conferenza delle regioni, per la sessione di lavori che avrà luogo a partire dalle 17,30.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.