Elezioni, la lista civica "Cittadini per Solarolo" apre il Comitato promotore

In vista delle elezioni amministrative, la lista civica “Cittadini per Solarolo” aprirà il proprio Comitato promotore sabato alle 10. L'appuntamento è in largo Caduti 28, vicino alla Gelateria del Borgo. In questa occasione il candidato sindaco Stefano Briccolani illustrerà gli obiettivi alla base del programma elettorale ed i prossimi passi fino all'appuntamento con le urne del 26 maggio. "La partecipazione attiva - dice - è presupposto fondamentale e imprescindibile per conoscere i problemi e lavorare al meglio per il proprio territorio".

Briccolani è vice-sindaco in carica, solarolese dalla nascita, si occupa di pianificazione industriale e lavora da 35 anni in aziende leader del settore agroalimentare romagnolo. In questi anni ha ricoperto anche il ruolo di consigliere dell'Unione della Romagna Faentina. In entrambi i Consigli di cui fa parte da cinque anni (Comunale e di Unione), vanta il 100% delle presenze e un’attiva partecipazione ai tavoli tematici relativi alle proprie deleghe.