"Stop a sconti della pena e svuota-carceri: serve una Riforma della giustizia"

"La riforma della Giustizia mai come adesso rappresenta un’emergenza: immigrazione non controllata, terrorismo mondiale e violenze domesticheci spingono a riflettere su quanto sta accadendo". A parlare è Maria Marabini, candidata al Senato nella lista plurinominale per la Lega Nord. "La riforma Orlando è stata definita un’amnistia mascherata con i suoi decreti svuota carceri - attacca la leghista - E' previsto lo sconto di pena che arriva fino a dieci anni a criminali e pedofili, se questi scelgono il rito abbreviato, e l’esigenza di un giusto processo e la certezza della pena non sono più rispettati: viene così calpestata la dignità e il diritto delle vittime e dei loro familiari. Aprire le porte del carcere per rimettere in libertà criminali seriali, condannati fino a quattro anni, non farà altro che aumentare i rischi per il cittadino, fomentando quindi la rabbia e il disagio sociale. Gravissima anche l’applicabilità dell’estinzione del reato per sanzione riparatoria per lo stalking, fenomeno in drastico aumento: nei casi in cui la querela si può ritirare, lo stalker resta impunito e può continuare la sua opera persecutoria. Si potranno inoltre estinguere minacce e molestie pagando una sanzione. Quale giustizia? Serve una riforma senza se e senza ma".