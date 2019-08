Luigi Di Maio detta la linea 'ambientale' di Governo: "Bloccare subito le trivellazioni"

"Ambiente non è slogan o mettere like ai post di Greta Thunberg". Così interviene Luigi Di Maio, capo politico del Movimento 5 stelle, dopo il colloquio con il presidente del consiglio incaricato Giuseppe Conte nel corso delle consultazioni alla Camera in vista della formazione del nuovo Governo.

"Se si vuole parlare di ambiente - continua Di Maio - diciamo che si chiudono le centrali a carbone al 2025, che non si realizzano nuovi inceneritori e si comincia a smantellare quelli esistenti e che si iniziano a bloccare le trivellazioni, in particolare nel nostro splendido mare". Sul fronte dei rifiuti, invece, il Movimento 5 stelle punta "alla riduzione dei rifiuti all'origine, e serve una legge contro l'obsolescenza programmata".