"Strada per strada, quartiere per quartiere": a Lugo arriva Nicola Zingaretti

Si apre la campagna “Strada per strada, quartiere per quartiere” lanciata lunedì da Davide Ranalli e dall’intera coalizione di centrosinistra per confrontarsi con i cittadini in ogni punto della città e nelle frazioni e per portare le sue idee per la Lugo del futuro. Il primo appuntamento è fissato per mercoledì, alle ore 10.30 al mercato settimanale di Lugo alla presenza di Nicola Zingaretti. Ad inaugurare il lungo percorso di questa fase della campagna elettorale di Davide Ranalli sarà dunque il segretario nazionale del Partito Democratico.

"L’arrivo di Nicola Zingaretti a Lugo - dice Ranalli - dimostra una grande attenzione da parte del segretario nazionale verso le realtà locali impegnate in queste amministrative. Insieme a Zingaretti domani percorreremo lo storico mercato, per portare la forza delle idee del Partito Democratico per la campagna delle Europee ed Amministrative di Lugo. Continuiamo a stare in mezzo alle persone, a parlare direttamente con i cittadini, come deve fare sempre la politica".

E dopo l’inaugurazione del mattino, la campagna “Strada per strada, quartiere per quartiere” proseguirà sempre mercoledì alle 18.30 con un incontro dedicato al quartiere di Lugo Sud e programmato al Maracanà di via Madonna delle Stuoie 1. A seguire, giovedì Ranalli incontrerà i cittadini di Chiesanuova di Voltana alle 19.30 all’angolo di Carrara Saracco, mentre sabato dalle 10.30 nella piazza del Pavaglione di Lugo si parlerà del futuro della città e dell’Europa insieme a Gianni Cuperlo. Ulteriori date della campagna saranno annunciate sulla pagina Facebook “Ranalli Sindaco”.