Strade pericolose, spaccio e alloggi pubblici: si riunisce il Consiglio comunale

Martedì 13 febbraio alle 15 si riunisce il consiglio comunale, visibile anche attraverso internet in diretta streaming sul sito del Comune e sulla pagina Facebook Comune di Ravenna. A inizio seduta si tratteranno i seguenti question time: “Lo spaccio comunale di via Gulli 139” e “Spaccio negli alloggi del Comune”. Seguiranno le risposte a quattro interrogazioni: “Situazione di continuo pericolo in località San Pietro in Vincoli tra incrocio viale Farini (Sp3) e via Senna (Sp54)”; "Criticità traffico in corrispondenza del semaforo di via San Gaetanino/via Di Roma/via Sant’Alberto”; “Nubifragio e rimborsi Hera”; “Sulla copertura in fibra ottica in località Punta Marina Terme e Lido Adriano”.

Saranno quindi discusse le proposte di deliberazione relative a: “Adeguamento statuto società mista Azimut spa”; “Ravenna Farmacie srl, approvazione budget 2018”; “Romagna Acque società delle fonti spa, approvazione budget 2018”; “Ravenna Entrate spa, approvazione budget 2018”; “Ravenna Holding spa, approvazione budget 2018”; “Manifestazione di volontà per la vendita di terreni agricoli di proprietà comunale denominati Stabbiale, siti a Ravenna, lungo la via Romea nord”; “Approvazione convenzione fra il Comune di Ravenna e il Centro sociale “Le rose” per l’ampliamento e la rifunzionalizzazione dell’immobile da destinare a centro sociale per anziani in via Sant’Alberto 73”. Sarà infine discusso l’ordine del giorno su “Impegno della giunta a relazionare sul processo di richiesta di autonomia della Regione Emilia-Romagna”.