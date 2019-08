Sui banchi di scuola torna l'educazione civica: da Ravenna oltre 2000 firme

“L'Aula del Senato ha approvato in via definitiva il Ddl sull'introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica fin dal prossimo settembre". Si tratta, afferma Alessandro Barattoni, segretario provinciale Pd di Ravenna, di una "proposta di legge d’iniziativa popolare che abbiamo promosso e sostenuto attivamente. Nella provincia di Ravenna sono state raccolte oltre 2.000 firme".

"Ringrazio tutti i cittadini che hanno firmato la petizione e hanno permesso al nostro Paese di fare un passo in avanti fondamentale per la formazione dei giovani - conclude Barattoni -. La nuova legge consentirà la valorizzazione dei principi della Costituzione e delle Istituzioni europee, insieme a tematiche come il rispetto delle regole della convivenza civile, la legalità, il contrasto delle mafie e la tutela del patrimonio culturale. Una svolta importante per aumentare la coscienza civile dei cittadini di oggi e di domani".