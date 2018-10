Telecamere, alluvioni e bocconi avvelenati: si riunisce il Consiglio comunale

Martedì 16 ottobre alle 16 si riunisce il consiglio comunale, visibile anche attraverso internet in diretta streaming sul sito del Comune e sulla pagina Facebook Comune di Ravenna. A inizio seduta saranno trattati i seguenti question time: “Mancata esecuzione degli impegni presi per San Pietro in Vincoli, zona cimitero”, presentato da Samantha Gardin, capogruppo Lega nord; “Situazione delle aree cimiteriali del territorio in vista della ricorrenza del 2 Novembre, commemorazione di tutti i defunti” a cura della consigliera Silvia Quattrini del gruppo Pd.

Sarà la volta delle interrogazioni: all’assessora alla Cultura Elsa Signorino sono rivolte quelle della consigliera Veronica Verlicchi, capogruppo de La Pigna, “Sulle modalità di prelievo, trasporto ed esposizione del mosaico pavimentale a figure geometriche dal palazzo di Teodorico (V secolo) al Museo di Classe” e “Sull’ipotesi di indire un bando d’elezione comparativa pubblica per la nomina di direttore del Mar”. Quattro le interrogazioni rivolte all’assessore alla Mobilità e Lavori pubblici Roberto Fagnani: la prima da parte del consigliere Alberto Ancarani, capogruppo di Forza Italia, su ”Quale destino per il locale tecnico di piazza Kennedy, interrogazione ripetuta a dieci mesi di distanza”; le altre presentate dal consigliere Alvaro Ancisi, capogruppo di Lista per Ravenna, riguardano: “La malasorte dei pedoni su via Caprera e dintorni”, “Le caditoie stradali tombate”, “Le inondazioni piovane a ferragosto”. All’assessore all’Ambiente Gianandrea Baroncini lo stesso Alvaro Ancisi presenterà un’interrogazione relativa al “Verde pubblico di Marina Romea/Porto Corsini in grave degrado”.

L’assessora al Bilancio, Valentina Morigi, porterà alla discussione e alla votazione del consiglio la delibera riguardante l’“Affidamento alla società Ravenna Entrate spa dell’attività di gestione e riscossione dei tributi e di altre entrate comunali – determinazioni conseguenti”. Infine discussione e votazione di tre ordini del giorno: i primi due sono posti all’ attenzione del consiglio da parte della consigliera Veronica Verlicchi e trattano i temi “Sulla necessità di installare 3 videocamere di sorveglianza a Porto Fuori” e “Per l’utilizzo di telecamere mobili al fine di individuare e sanzionare i responsabili dell’abbandono di rifiuti ingombranti e pericolosi nel territorio del Comune di Ravenna”. Gli altri due sono presentati dal consigliere Alvaro Ancisi e riguardano “Fototrappole contro la diffusione di bocconi avvelenati” e “Introdurre a Ravenna il risciò solidale”.