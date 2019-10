Telecamere di sorveglianza a San Pietro in Vincoli e Ville Unite: approvata la mozione della Pigna

Nella seduta di martedì il consiglio comunale ha approvato all’unanimità con 24 voti favorevoli la mozione presentata da Veronica Verlicchi (La Pigna) dal titolo “Per l’installazione delle telecamere di videosorveglianza a San Pietro in Vincoli e delle altre località delle Ville Unite”, modificata accogliendo alcuni spunti della maggioranza che poi l’hanno sottoscritta. In particolare la mozione impegna il sindaco e la giunta “a relazionare e a tenere monitorati, nella sede della commissione consiliare competente, il crono programma e i tempi di realizzazione del progetto, il cui avvio dei lavori è stato annunciato per il 2021, per l’installazione delle telecamere di videosorveglianza a San Pietro in Vincoli e nelle altre località delle Ville Unite, tenendo conto delle indicazioni e delle priorità espresse dal Consiglio Territoriale area 8 San Pietro in Vincoli”. È intervenuta Silvia Quattrini (Pd).