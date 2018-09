"Tienimi le mani, non annegherai": i salvagenti della Festa dell'Unità donati alla Guardia costiera

Al termine della Festa Nazionale dell’Unità in svolgimento in queste settimane a Ravenna, i salvagenti che compongono l’istallazione “Tienimi le mani non annegherai” presente allo stand dei deputati Pd verranno donati alla Guardia Costiera ausiliaria di Ravenna. "Dopo essere stati utilizzati per lanciare un messaggio di accoglienza per i migranti e di solidarietà per i tanti volontari, medici, militari, psicologi, operatori sanitari che in questi mesi sono al centro di quotidiani attacchi dell’attuale maggioranza di governo, abbiamo consegnato i salvagenti al presidente Ivo Angelini per essere usati concretamente per l’attività dell’associazione".