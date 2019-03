Trivelle, botta e risposta tra De Pascale e Verlicchi: "Sostegno a Mediterranea che c'entra?"

"Spero di farla riflettere. Sul ruolo delle istituzioni e del sano dibattito politico". Il sindaco di Ravenna, Michele De Pascale, ha replicato così martedì pomeriggio in Consiglio comunale al question time di Veronica Verlicchi della Pigna, sulle possibili ripercussioni negative a carico delle aziende dell'oil and gas ravennati dovute al sostegno alla nave Mediterranea. "Dalla sua ricostruzione- rimarca- emerge un'immagine inquietante del ministro dell'Interno, Matteo Salvini".

Che "deciderebbe di intervenire o meno sul settore non sulla base del fatto che il provvedimento del governo sia giusto o sbagliato, e lo ritiene sbagliato, di salvare o no posti di lavoro in citta' sulla base che il sindaco di Ravenna condivida o meno le politiche del governo sull'immigrazione". Insomma, ha ribadito, "per fare un dispetto a un sindaco che non condivide le politiche sull'immigrazione se ne frega dei lavoratori. È falso, non ho simpatia personale per Salvini ma escludo categoricamente pensieri di questo tipo. Che modo di ragionare e' per un un uomo di governo?", ha concluso sottolineando di essere a conoscenza che tra i promotori di Mediterranea c'e' anche Luca Casarini. "Appartengo a una sinistra diversa, ma se la pensiamo la stesso sul tema di salvare vita in mare nessun problema". "Ha sbagliato il tiro", replica Verlicchi. (fonte Dire)