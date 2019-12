Tumori, la Lega chiede un aggiornamento dei dati: "Ravenna tra le più esposte"

La Lega Ravenna pone l’attenzione sui dati raccolti negli ultimi anni dall'Istituto Oncologico Romagnolo e dall'Irst, chiedendo di aggiornare lo studio sulla città, "dato che si ritene il "progetto Sinatra" non sufficientemente adeguato". Espongono Stefano Morettini e Rosanna Biondi, rispettivamente responsabile comunale e consigliere comunale del Carroccio: "Dalla sintesi dei dati statistici raccolti in 30 anni di ricerca sul cancro dall'Istituto Oncologico Romagnolo e dall'Istituto Scientifico Romagnolo per lo studio e la cura dei tumori nelle province di Ravenna, Forli'-Cesena e Rimini, il dato che balza agli occhi a chi abita in provincia di Ravenna è il poco invidiabile primato di tumore al seno per le donne e di cancro al polmone per la popolazione maschile. Ma le cittadine ravennati, lughesi e faentine risultano le più esposte ai tumori del colon-retto e al rene, con un'incidenza per il 2020 di 858 casi per il tumore del colon-retto, 932 per quello ai polmoni, bronchi e trachea, fino ad arrivare a 1142 casi di cancro al seno".

"Sono i tumori al polmone e al colon retto i responsabili della maggior parte dei decessi per cancro - viene aggiunto -. Ma Ravenna è anche la più colpita dalle leucemie e dal tumore alla tiroide e alla vescica e, limitatamente alla popolazione maschile, anche dal mieloma multiplo e dal linfoma di Hodgkin. La sopravvivenza calcolata dopo cinque anni dall’inizio della malattia fino al 2011 è 80% per melanoma e vescica; 90% per tiroide, mammella e prostata; 60-70% linfomi e mielomi; 40-50% per le leucemie; e solo il19% per il tumore ai polmoni. Le cause si identificano in esposizioni occupazionali e ambientali: metalli pesanti, agenti chimici e pesticidi. Come mai Ravenna risulta la più affetta in Romagna da cosi' tante patologie? Dipende dalla grandezza del nostro polo industriale e dal ristagno di aria e di inquinanti nell’atmosfera maggiori che in altre zone limitrofe. Il tumore al polmone - in espansione tra le donne come si evince da una lettura dei dati raccolti - è l'unica patologia per cui la mortalità si sta ampliando, cosi' come quello al rene e al melanoma cutaneo".

"Nel 2020 sono previsti 372 casi di tumore al polmone, bronchi e trachea ( nella donna è anche a causa del fumo indiscriminato dagli anni 70 ad oggi) - viene aggiunto -. Campagne di sensibilizzazione hanno accerchiato il tumore al seno, anche se vi saranno 1142 casi nel 2020, con sopravvivenza al 90%. Sul fronte del melanoma la strada e' lunga, perché bisogna utilizzare campagne di sensibilizzazione contro l'esposizione eccessiva ai raggi Uv e alle lampade abbronzanti. Verificato che il cancro al polmone attualmente risulta quello in maggior espansione, i rappresentanti e tutti i militanti della Lega a Ravenna chiedono al sindaco e alla sua giunta, di monitorare con maggiore precisione l'inquinamento atmosferico per tutelare lo stato di salute dei cittadini, specialmente i bambini che sono i più vulnerabili all'inquinamento atmosferico (traffico, riscaldamento e porto). Noi consideriamo veramente inesatto e incompleto il progetto Sinatra (a partire dal 2004 al 2013) perché non vengono valutati gli ultimi anni; quelli in cui si e'riscontrato un aumento del traffico e delle emissioni di gas di scarico in strade non monitorate dalle centraline di rilevamento. Si chiede inoltre di posizionare le centraline in punti più sensibili e più esposti ai gas di scarico per garantire una maggiore precisione nei dati rilevati".