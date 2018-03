Turismo, Ancisi: "Aprire una collaborazione con l’Opera di Religione"

Aprire una collaborazione con l’Opera di Religione "per un’offerta integrata dell’intero patrimonio storico della città, attraverso pacchetti turistici unitari, anche di diversa specie". E' quanto chiede il consigliere comunale di Lista per Ravenna, Alvaro Ancisi, che, sulla questione, ha presentato un'interrogazione all'amministrazione comunale. "Ravenna è nota in tutto il mondo per la ricchezza del patrimonio artistico di mosaici paleocristiani e bizantini che risalgono al V e VI secolo - premette l'esponente civico -. Otto suoi monumenti (Mausoleo di Galla Placidia, Battistero degli Ortodossi, Battistero degli Ariani, Basilica di Sant’Apollinare Nuovo, Cappella di Sant’Andrea, Mausoleo di Teodorico, Basilica di San Vitale, Basilica di Sant’Apollinare in Classe) sono stati inseriti nella Lista del Patrimonio Mondiale Unesco dal dicembre 1996".

"Tra gli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione del Comune di Ravenna per l’anno 2018 è prevista la promozione turistica della città di Ravenna e del sito Unesco con i suoi otto monumenti paleocristiani - continua Ancisi -. L’accordo istituzionale Unesco del 7 dicembre 2016 ha stabilito, ai sensi della legge n. 77 del 2006, che tali monumenti costituiscono parte integrante del sistema del territorio di Ravenna, inteso nella sua completezza storica, archeologica, ambientale, culturale, turistica e sociale. Con atto del 23 febbraio scorso, la dirigente del servizio Turismo di questo Comune ha disposto la realizzazione di un progetto di promozione turistica dei monumenti Unesco di Ravenna attraverso la veicolazione di un apposito opuscolo monografico di 16 pagine che è stato allegato al numero del 22 marzo della rivista “Famiglia Cristiana” distribuito ai suoi 132.976 abbonati dell’intero territorio nazionale, dedicato in particolare agli edifici sacri della città che costituiscono i capisaldi dell’arte cristiana in Italia".

Illustra ancora Ancisi: "L’Opera di Religione della Diocesi di Ravenna, proprietaria di cinque di tali monumenti, ha concorso alla realizzazione dell’opuscolo e al finanziamento del progetto tramite un accordo di compartecipazione, che la Giunta comunale ha deliberato solo il 20 marzo, quando già il progetto era stato di fatto realizzato, con l’assunzione a carico del Comune di una spesa pari a 37.357 euro, di cui 28.024 euro per l’inserimento dell’opuscolo monografico nel numero pasquale di Famiglia Cristiana, ad opera della società Hearst Magazines Italia di Milano, e di 9.333 per la stampa di 150.000 copie da parte del Nuovo Istituto Arti Grafiche di Bergamo, selezionato come più conveniente tramite formale sondaggio di mercato. La compartecipazione dell’Opera di Religione è consistita nel cofinanziamento del progetto per 10.000 euro, alla condizione che il logo dell’Opera e il sito www.ravennamosaici.it fosse inserito nella pubblicazione e in ogni forma di pubblicità prodotta".

VALUTAZIONI - "A prescindere dai modi e dei contenuti del suddetto accordo di compartecipazione, di cui i consiglieri comunali sono venuti a conoscenza solo a cose fatte e tramite comunicato letto sulla stampa, è condivisibile che la valorizzazione della città di Ravenna attraverso la promozione dei propri monumenti Unesco, in particolare gli edifici sacri, sia stata perseguita in occasione della Pasqua, stagionalmente più indicata ad attrarre i flussi turistici nelle città d’arte. Stante il senso religioso che ispira tale festività, appare anche adeguato allo scopo lo strumento veicolare prescelto, capillarmente diffuso sul suolo nazionale - prosegue l'esponente di LpRa -. Da novembre scorso, il Comune di Ravenna è subentrato allo Stato, tramite RavennAntica, nella gestione dei tre monumenti Unesco di sua proprietà. RavennAntica gestisce in proprio altri importanti beni patrimoniali della città, monumentali e archeologici. Si impone perciò la ricerca di una stretta collaborazione con l’Opera di Religione per un’offerta integrata dell’intero patrimonio storico della città, attraverso pacchetti turistici unitari, anche di diversa specie: la quale richiede però una visione e un approccio organici, di cui i singoli interventi siano parte coerente di un percorso lineare condiviso, non già improvvisati all’ultimo momento, com’ è stato quello in oggetto. Si chiede pertanto al sindaco se intende orientare in tal senso i rapporti con l’Opera di Religione".