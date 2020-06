Turismo in crisi post-Covid: "Danni enormi, serve un piano straordinario"

Il turismo è sicuramente uno dei settori maggiormente colpiti dall’esplosione dell’emergenza sanitaria. I danni sin qui già registrati sono enormi. "Solo nel primo trimestre 2020 per l’intera filiera in Italia si stima una perdita di 15,6 miliardi di euro - spiegano Alleanza di Centro, Azione, Italia in Comune, Italia Viva, Più Europa e Partito Repubblicano Italiano - Al termine del secondo trimestre le perdite stimate potrebbero arrivare a 25,3 miliardi pur considerando una graduale ripartenza degli spostamenti e dei viaggi. Si tratta di un valore enorme, considerato anche che nel 2019, in presenza di una stagione turistica ordinaria, il fatturato realizzato aveva sfiorato i 57 miliardi di euro. La perdita più consistente riguarderà il settore della ricettività (-13 miliardi di euro) ma il crollo del fatturato investirà in ogni caso tutta la filiera: la ristorazione (- 6,9 miliardi di euro), lo shopping turistico (-6,1), i trasposti turistici gestiti da imprese private (-6,7), le agenzie di viaggio con (-2), la cultura (-2,7) e le escursioni e il turismo esperienziale (-3). Le misure previste nel cosiddetto “decreto Rilancio” sono certo utili, ma non sono sufficienti per il settore (alcune devono ancora essere normate, altre sono farraginose); occorre mettere in campo un vero piano straordinario che raccolga le energie di tutti i soggetti in campo: dall’Unione europea, allo stato, alle regioni ed ai comuni. Anche nella realtà romagnola è prevista una fortissima flessione, superiore al 40 per cento (secondo Unioncamere) per i comparti maggiormente legati all’industria turistica, con punte ancora più gravi sul versante dei trasporti turistici, dei servizi (guide, noleggi, agenzie viaggio, spettacoli, ecc.) e della ricettività".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Per questo - continuano - chiediamo che, parlando della nostra realtà comunale e di Destinazione si mettano in campo subito alcune azioni: predisposizione di un fondo per strutture ricettive, servizi turistici e commercio nella misura del 50% dell’Imposta di soggiorno, in modo da poterla utilizzare in ogni caso come sostegno diretto all’economia locale; inizio di una discussione concreta su come remunerare la fuoriuscita di strutture ricettive, commerciali e logistico-turistiche che oggi rischiano di uscire dal mercato, chiudere e contribuire alla desertificazione del territorio turistico; fino anche alla concessione (a determinate condizioni) dello svincolo alberghiero condizionato ad un nuovo utilizzo dei beni esistenti (servizi, nuove imprese, accorpamenti, ecc); definizione con urgenza di un progetto serio e condiviso di valorizzazione anche della ricettività extra-alberghiero che passi però dalla definizione di chiari standard di qualità e di fedeltà normativa e fiscale (ad esempio con l’istituzione del codice identificativo unico per gli appartamenti); promuovendo le necessarie modifiche anche alla normativa regionale di settore. Il turismo del nostro comune ha bisogno di ragionamenti ampi e di filiera che non possono limitarsi alle attività promozionali, pur importanti, ma che devono incidere nella definizione di politiche attive a favore delle imprese e nella costruzione di un “ambiente” organizzativo, territoriale e logistico pensato di più “a misura di turista”.