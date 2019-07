Un cestino innovativo che aspira i rifiuti in mare, il Pd: "Lo si promuova ad ampio raggio"

Il Pd ha presentato in Consiglio comunale un ordine del giorno per promuovere ad ampio raggio l'uso di un cestino che raccoglie i rifiuti in mare. Pochi giorni fa è stato inaugurato al Circolo Velico Ravennate a Marina di Ravenna il Seabin, un cestino contenente una rete di fibra che galleggia a pelo d’acqua ed è collegato a una pompa che, aspirando l’acqua, permette alla rete di trattenere i rifiuti galleggianti in mare. Il macchinario è in grado di catturare circa 1,5 kg di detriti al giorno, oltre 500 kg di rifiuti all’anno compresi anche molti rifiuti comuni che finiscono nei mari, come i mozziconi di sigaretta

"Accogliamo con grande soddisfazione e speranza - ha dichiarato il consigliere Pd Maria Cristina Gottarelli - la scelta compiuta dal Circolo Velico Ravennate. Il nostro documento auspica che il Comune si faccia carico di attivarsi presso tutti gli enti e autorità competenti affinché, proprio partendo dalla sperimentazione di Marina, si valuti l’opportunità e la fattibilità di una progettazione strutturata e di più ampio raggio. L’obiettivo è coinvolgere più porzioni e più strutture del nostro litorale in modo da dare una risposta ancor più efficace alle esigenze di tutela ambientali del territorio".

"Inoltre proponiamo una stretta collaborazione con il Circolo velico affinché entro il 2019 possano essere presentati i risultati di questa sperimentazione in termini di quantità di rifiuti raccolti e tipologie di rifiuti. Questa proposta - conclude Gottarelli - ci sembra coerente con gli impegni che questa amministrazione ha preso nei confronti della salvaguardia dell'ambiente. Infatti, pochi giorni fa, abbiamo approvato una mozione del sindaco che recepiva le istanze dei ragazzi di Fridays for future, mettendo nello statuto del Comune l'impegno per il contrasto degli effetti e delle cause del riscaldamento globale".