Un incontro con Elisabetta Gualmini sulle politiche sociali

Elisabetta Gualmini sarà presente venerdì 9 febbraio a Conselice presso la Sala il Gabbiano a un incontro pubblico sulle politiche sociali, organizzato dal Pd conselicese. Con lei i relatori Rontini Manuela e Proni Eleonora, presenti Rita Brignani, nuova Segretaria Pd Conselice e il sindaco Paola Pula.

"Le politiche sociali realizzate come diritti dei cittadini sono il perno del sistema dei servizi offerti nel territorio, sia del Comune e dell'Unione Bassa Romagna, sia della Regione - spiegano gli organizzatori - Il welfare è, insieme con lo sviluppo e il lavoro, la priorità del Pd, da Roma a Conselice. Anziani aiutati a domicilio, con servizio pasti e trasporto per sanità svolti dall'Associazione di volontari A.Salami di Lavezzola o accolti in struttura; infanzia stimolata dalla pedagogia e dai progetti del sistema 0-6 (riformato dalla stessa Gualmini con la legge regionale del 2017, cui si aggiunge la ristrutturazione completa della Materna da parte del Comune nel settembre scorso); giovani educati e formati da scuole competenti, attrezzate e sicure (con gli adeguamenti strutturali ed energetici eseguiti dal Comune); migranti accolti nell'ex Hotel Selice ed impegnati in lavori sociali di pubblica utilità, sono alcuni esempi della visione politica del Pd e dell'agenda delle azioni del Comune di Conselice, nella gestione del welfare. L'incontro farà anche il punto sulle tante riforme del Governo, ultima quella del Reddito di Inclusione".