Un incontro con l'assessore Palma Costi per parlare dell'economia del futuro

Iniziativa di rilievo in programma giovedì 2 maggio a Massa Lombarda nell’ambito degli appuntamenti pubblici promossi dalla lista "Il Futuro in comune", a sostegno della ricandidatura a sindaco di Daniele Bassi. Alle 18.00 la sede di Oremplast, in via Martiri della Libertà n. 60, ospiterà infatti l’incontro dal titolo “Crescita, innovazione, sviluppo: come costruire l’economia di domani!”. All’appuntamento sarà presente, oltre al Sindaco di Massa Lombarda Daniele Bassi, l’assessora della Regione Emilia- Romagna Palma Costi con deleghe alle Attività Produttive, Piano Energetico, Economia Verde e Ricostruzione post- sisma.

“La nostra società sta mutando velocemente – spiega Bassi – e per questo è necessario un confronto costante tra le parti in tanti ambiti. Uno dei principali è certamente quello dell’economia e coglieremo l’occasione di questo appuntamento pubblico, al quale è invitata tutta la cittadinanza di Massa Lombarda, per fare il punto sulle prospettive di crescita del nostro territorio. Oggi l’innovazione sta facendo passi da gigante ogni giorno ed abbiamo esempi significativi di start up di caratura internazionale anche nel nostro Comune. Progressi incredibili che devono servire da volano per lo sviluppo dell’intera area. Tutto ciò tenendo conto della sostenibilità economica ed ambientale. Se vogliamo guardare con ottimismo al futuro e progettare una Massa Lombarda sempre migliore non possiamo sottovalutare questi temi”.