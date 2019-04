Un incontro del Pd con Stefano Bonaccini per parlare di servizi sanitari

Proseguono gli appuntamenti organizzati dal Partito Democratico per approfondire i vari temi della campagna elettorale in vista delle elezioni amministrative del prossimo 26 maggio. Martedì 3 aprile, la sala conferenze dell’Hotel Rosa dei Venti a Cà di Lugo in via Fiumazzo ospiterà un appuntamento pubblico dedicato al tema dei Servizi Sanitari e dell’Ospedale Umberto I di Lugo.

La serata, dal titolo “Una sanità a misura di cittadino: prospettive e sfide per l’ospedale di Lugo e i servizi sul territorio” vedrà la presenza al tavolo dei relatori di numerosi amministratori pubblici impegnati quotidianamente in questo ambito. Sono previsti interventi da parte di Eleonora Proni, sindaca di Bagnacavallo referente per la Sanità dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Paolo Lucchi, sindaco di Cesena e presidente della Conferenza territoriale sociale e sanitaria dell’Ausl Romagna, e Davide Ranalli, sindaco di Lugo. Le conclusioni saranno affidate a Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna. A moderare gli interventi sarà infine Alessandra Fiorini della segreteria del Pd di Lugo.

“Si tratta di un appuntamento di grande rilievo – afferma Gianmarco Rossato, segretario del Partito Democratico a Lugo – al centro dell’attenzione dell’Amministrazione comunale che, in questi ultimi anni, ha difatti indicato e sostenuto i molti interventi di ristrutturazione e ampliamento dell’ospedale. Interventi che certo non devono essere dimenticati, a dimostrazione di un interesse concreto, al di là delle vuote contestazioni da campagna elettorale. Un tema che sta a cuore dei cittadini e per questo confidiamo che partecipino numerosi, anche al fine di discutere di quanto ancora si può e si deve fare, tenendo anche conto dell’ambizioso progetto dell’Ausl della Romagna”.