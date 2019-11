Un'iniziativa sull'agricoltura con l'europarlamentare Paolo De Castro

Un incontro a tavola a base di pizza con l'europarlamentare Paolo De Castro. L'iniziativa, in programma giovedì 21 novembre, alle ore 20.00, presso la sala del circolo Arci di Reda in via Birandola 18, è organizzata dai Circoli del Partito Democratico di Reda, Granarolo e Santa Lucia.

Il centro del dibattito verterà principalmente sullo stato attuale del mondo agricolo e sulle prospettive in chiave europea, ma troveranno spazio anche i temi di più stretta attualità politica, anche rispetto alla prossima scadenza delle elezioni regionali. Hanno assicurato la propria presenza alla serata i rappresentanti dell'associazionismo agricolo e del mondo imprenditoriale di categoria. Paolo De Castro è docente presso l'Università degli Studi di Bologna. Già ministro delle politiche agricole, attualmente è parlamentare europeo e primo vice-presidente della Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale. In questa veste ha contribuito in maniera determinante all’attività legislativa dell’Unione Europea sui temi dello sviluppo agricolo e della sicurezza alimentare.