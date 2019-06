Un monologo per il 170esimo anniversario della 'Trafila Garibaldina'

Nell’ambito delle celebrazioni del 2 giugno, è stato presentato presso la Fattoria Guiccioli di Mandriole il monologo scritto e interpretato da Valeria Magrini. Questo appuntamento, voluto dalla Società Conservatrice del Capanno di Garibaldi e dalla Fondazione del Museo del Risorgimento di Ravenna, si inseriva nel calendario a ricordo del 170esimo anniversario della cosiddetta Trafila Garibaldina.

Alla presenza di Eugenio Fusignani, Vicesindaco di Ravenna, e di Mario De Lorenzi, presidente della Società Conservatrice del Capanno di Garibaldi, dopo aver deposto una corona d’alloro nel cippo che ricorda la tragica morte di Anita Garibaldi è stato presentato il monologo scritto e interpretato da Valeria Magrini, accompagnata dalle del note del violino dell’allieva dell’Istituto Musicale di Ravenna Giulia Foschini. Questo monologo, dal titolo "L’Attesa", è stato accolto dal numeroso pubblico presente con emozione nella cornice colorata delle camice rosse garibaldine.

In questa occasione il Vicesindaco Fusignani ha voluto sottolineare come “i valori di solidarietà e fratellanza che furono allora così indispensabili per il messa in salvo di Giuseppe Garibaldi siano ancora oggi attuali”, ricordando “che questo è stato il primo appuntamento dell’anno in cui si ricorda il 170esimo anniversario della Trafila Garibaldina".