Una cena con Lucia Borgonzoni a sostegno della candidatura di Pederzoli a sindaco di Brisighella

È previsto per sabato 23 marzo l’arrivo del Sottosegretario per i beni e le attività culturali, Lucia Borgonzoni, a sostegno della candidatura di Massimiliano Pederzoli a sindaco di Brisighella. La cena si svolgerà alle 20.00 circa al ristorante “Tre Colli”, in Via Gramsci 9. Nel corso della serata interverranno, oltre alla Senatrice Borgonzoni, l’Onorevole della Lega Romagna e Sottosegretario alla Giustizia Jacopo Morrone, il candidato di centro destra Massimiliano Pederzoli e il segretario provinciale del Carroccio ravennate Samantha Gardin.